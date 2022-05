Fotbalisty Švýcarska před zápasem v Česku navštívil slavný Federer

Federer dostal od hráčů podepsaný nový dres, v němž budou svěřenci trenéra Murata Yakina. Došlo i na společnou fotografii. "Byla to velká radost mít mezi sebou takovouhle sportovní legendu. Pro nás všechny je ohromnou inspirací," řekl obránce Silvan Widmer.

"Určitě je hezčí hrát mistrovství světa nebo Evropy než Ligu národů, ale i tak je to dobrá soutěž. Preferoval bych jinou skupinu, protože proti Portugalsku a Španělsku jsme několikrát hráli. Ale je vždy skvělé poměřit se s velkými týmy. Chceme celou soutěž vyhrát. Nebude to snadné, ale můžeme to dokázat," uvedl obránce Ricardo Rodriguez pro svazový web.