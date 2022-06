Hladový Souček nenaříká. Sil mám dost, vzkazuje

Lisabon (od našeho zpravodaje) - I ve třetím díle Ligy národů proti Portugalcům tam bude. Nadšený z toho, jak náramně české reprezentaci vstup do elitní divize vyšel a o to víc motivovaný na Ronalda a spol.

„Hráli jsme o postup do první divize a vstupovali jsme do ní s tím, abychom dokázali, že do ní patříme. Že se v ní chceme zachránit. Zvlášť, když jsme se dostali do skvělé skupiny tvořené Švýcarskem, Španělskem a Portugalskem, týmy, které hrají pravidelně v posledních kolech mistrovství Evropy a světa. Proto jsme šťastní, že jsme v prvních dvou zápasech získali čtyři body, proto se těšíme na každý další zápas i trénink. Já tedy určitě," přísahal legionář z anglického West Hamu, že porovnávat se s těmi nejlepšími fotbalisty starého kontinentu představuje obrovskou výzvu a motivaci.

Zvláště po přímo snovém vstupu do skupiny, jenž se promítl v zisk čtyř bodů z úvodních duelů se Švýcarskem a Španělskem. Namísto předpokládaného pachtění za záchranou mezi evropskou elitou se najednou ocitla česká reprezentace na výsluní a v třetím díle Ligy národů bude hrát s Portugalskem o první příčku v tabulce.

„Pokusíme se být i Portugalcům minimálně vyrovnaným soupeřem. Tedy pokud nám vydrží stejná euforie a kvalita, jako v prvních dvou zápasech, v což samozřejmě doufám," vyhlíží Souček konfrontaci s Ronaldem a spol.

„Dvakrát jsem proti němu v uplynulém ročníku Premier League hrál. Přišel a pozvedl kvalitu celé soutěže, přinesl něco navíc, všechno se na něho soustřeďovalo. Fanoušci sledovali zápasy jen proto, že hrál on. Prostě unikát," přidával vlastní zkušenost s hvězdným CR7.

„Spoléhá na něho každé mužstvo, v němž nastupuje. Manchester United, stejně jako portugalská reprezentace. Dávají mu hodně balonu, na což si i my musíme dát pozor, a on to spoluhráčům vrací," nemusel snad ani připomínat, jak moc znamená Ronaldo pro Red Devils, tak i selecao v portugalských dresech.

Ale že by Portugalci představovali vyšší level než třeba trojnásobní mistři Evropy Španělé, s nimiž čeští fotbalisté dokázali v neděli v Praze remizovat?

„Každé z těchto mužstev má něco, hrají ale trochu odlišně. Portugalci přímočařeji než Španělé. Už ale přim pouhém pohledu na soupisku je jasné, že jejich kvalita je obrovská. Od pravého obránce po útočníka na hrotu. Už jsme si ale trochu ukázali, co by na ně mohlo platit. Bude ale důležitě ze sebe opět vydat v Lisabonu maximum bez ohledu na to, zda právě hrajeme o první místo v tabulce nebo o udržení," připomínal Souček před večerním duelem.