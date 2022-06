Jen počkejte u nás doma! Naštvaní Španělé slibují Čechům velkou odvetu

RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Peklo s utajeným Dánem na Spartě nenastane, Jurečkovi ve Slavii věřím

Video

Na klidné fotbalové léto zapomeňte. Sparta oznámila jméno nového trenéra. Sice se mluvilo o koučích z ciziny, ale Dána Priskeho se povedlo utajit. Pokud bude platit to, co říká, mají se na Letné na co těšit. Žádné peklo, jaké udělal Stramaccioni, nenastane. Z dánského trenéra doslova sálá obrovská profesionalita. Na druhou stranu se dotáhl odchod Hložka, ten prostě musel přijít. Je mi jasné, že jednotlivec Hložka nahradit nemůže, na tom bude muset makat celý tým. O pozornost si řekla i Slavia, když získala do útoku Václava Jurečku. Věřím mu, že se při své ochotě na sobě pracovat, prosadí.