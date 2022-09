Kanonýr Schick je zpátky, ale kdo k němu? Šilhavý vybírá ze tří variant

Karty jsou rozdány. Po čtyřech z šesti zápasů skupiny patří českému týmu třetí místo s náskokem jednoho bodu před Švýcarskem. Nejhorší celek tabulky sestoupí v Lize národů do úrovně B. Pod zisk čtyř bodů se v červnu výrazně podepsal útočník Jan Kuchta, který v Edenu skóroval jak proti Švýcarsku (2:1), tak Španělsku (2:2).

„Až se Páťa vrátí, dovedu si představit, že s Kuchtou nastoupí spolu a budou si rozumět. Klidně můžeme hrát na dva útočníky. Už teď se těším, protože pak budeme ještě nebezpečnější a silnější," maloval si kouč Jaroslav Šilhavý.

Čtvrt roku uběhlo, kanonýr s visačkou spasitele je konečně zpátky. „Vnímám, že mám v reprezentaci nějakou pozici. Vždycky je to ale o výkonu na hřišti. Budu se snažit předvést to nejlepší. Když člověk cítí důvěru i od spoluhráčů, je to příjemný pocit a jakýsi doping. Věřím, že nejbližší zápas s Portugalskem zvládneme a udržíme se v nejvyšší Lize národů," líčí Patrik Schick své postavení v nároďáku.

Já jsem spíš kliďas, Jindra divočák, říká o svém konkurentovi na post brankářské jedničky Tomáš VaclíkVideo : Sport.cz

„Všichni víme, co pro tým Schicki znamená. Je velmi důležitý, útočné fázi dodá něco extra. I na EURO byl schopný nás dostat do další fáze. Kuchtič ho v červnu výtečně zastoupil, také Teclík teď má skvělou formu, padá mu to tam. Se Schickim budeme silnější," věří zkušený brankář Tomáš Vaclík.

Navozuje tak i otázku, kdo by se měl po Schickův bok postavit v případě, že se trenérům do základní jedenáctky opravdu vejdou dva útočníci. Sparťan Jan Kuchta, slávista Stanislav Tecl, nebo Schickův klubový spoluhráč Adam Hložek?

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Patrik Schick během utkání kvalifikace MS 2022 s Walesem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

V červnu by byl jasným favoritem Kuchta. „Jsem rád, že při Patrikově absenci máme k dispozici právě takového útočníka. Nesmírně platný hráč," vyzdvihoval tehdy Šilhavý.

Jenže v létě Kuchta zamířil z Ruska do Sparty, kde strádá výsledkovou mizérií celého týmu. Po pětizápasovém disciplinárním trestu se navíc teprve vrací do optimálního herního rytmu, gól v nové sezoně ještě nevstřelil. „Při minulém srazu předvedl, že dokáže být hodně platným hráčem, na to spoléháme," důvěřuje mu Šilhavý.

Tecl naopak prožívá šťastné období. S osmi góly vede tabulku střelců české ligy. Povolán byl dodatečně, trenéři s ním ovšem počítali od začátku. „Standa je skloňovaný. Jednou je povolaný, nedává góly, pak zase není povolaný... Adam Hložek může hrát i ze strany, tím pádem bychom měli jen dva útočníky," vysvětluje Šilhavý proč Tecl.

Jaroslav Šilhavý vysvětluje, proč má v nominaci přednost Jan Kuchta před Stanislavem TeclemVideo : Sport.cz

Hložek v létě udělal očekávaný velký krok v kariéře. Ze Sparty přestoupil do Leverkusenu, kde se ho ujal právě Schick. Bundesligová krize Bayeru ovšem mladíkovi začátek nového angažmá notně komplikuje, zatím se na nové adrese hledá.

„Myslím, že nedávný zápas s Hertou byl Hložanův nejkvalitnější. Bavil se pak s trenérem, už ho pochválil. Jsme rádi, že mu dál dává šanci, dostat se mezi tak kvalitní hráče je těžké. Věříme, že to zvládne a najde si tam postupně své místo," doufá Šilhavý.