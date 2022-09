Schick: Start do sezony je pro nás v Leverkusenu velká facka. Co reprezentační útočník řekl o Hložkovi?

Německá liga se výkonnostně srovnala. Při pohledu na tabulku je tam evidentně několik překvapení. Bayern, Lipsko i my se trápíme, na čele je Union Berlín s Freiburgem a Hoffenheim. Každé utkání je vyrovnané, nesmírně těžké. Víte, že hrajete proti soupeři, kdy se od vás čekají tři body, ale pokud do toho nedáte maximum, ztratíte. Porazili jsme v Lize mistrů Atlético, zápas nám sednul. Atlético se prezentuje stylem, s nímž se v bundeslize příliš nesetkáváme.

Do šancí se sice dostávám, ale jde většinou o situace, ve kterých člověk nemíří. Spíš se jen snaží trefit míč a branku. Je to potom o štěstí. Mám zatím i trochu smůlu. Navíc pokud chybějí body, roste tlak, napětí. Pro mě, který má nejvyšší ambice, se jedná o nepříjemný stav. Na druhou stranu věřím, že kvalitu v sobě mám, že toto období zlomím a začne mi to tam padat.

Nemohl jsem přijet na červnovou Ligu národů, byl jsem po operaci tříselné kýly. Přes dovolenou jsem měl k dispozici kondičního trenéra Leverkusenu. Pracovali jsme tvrdě, abych stihnul letní přípravu. Nebylo to ale úplně tak, jak bych si představoval, problém s tříslem přetrvával i po startu přípravy. Musel jsem najet na individuální plán, který zabral. Teď už žádné bolesti nemám, cítím se fyzicky opravdu dobře. Proto mě mrzí, že nám to s Leverkusenem nejde.

Je pro něj všechno nové, potřebuje čas. Pokud by přestoupil v minulé sezoně, naskočil by do rozjetého vlaku a všechno by měl lehčí. Věřím, že by se gólově nebo asistencí prosadil. Když se trápí celé mužstvo, je to pro nové hráče složité. Na tréninku i v některých zápasech ale Hložan ukázal potenciál. Věřím, že až se s Leverkusenem výsledkově zvedneme, tak i pro něho bude jednodušší se prosadit a chytne se.