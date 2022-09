Kliďas vs. divočák. Kometa Staněk šlape Vaclíkovi na paty

„Kvality Jindry Staňka dokazuje jeho odchod do Anglie v mladém věku. V Českých Budějovicích měl pak vedle sebe profesionála Jardu Drobného. Byl k němu náročný a kritický, což mu pomohlo. Nakopl ho hlavně přestup do Plzně, klidně může v reprezentaci tlačit na Tomáše Vaclíka," říká bývalý reprezentační gólman Petr Čech v rozhovoru pro O2 TV Sport.

Staněk nechytá na efekt. Ke skokům, které na oko hezky vypadají, ale nic neřeší, nesahá. Jeho styl je vysoce efektivní. Díky fantastickém reflexu dokáže zneškodnit i ránu z bezprostřední blízkosti. Kolikrát se míč vynoří z houštiny těl, směřuje do brány, ruce soupeřů už letí nahoru. Jenže odkudsi vyletí Staňkova ruka nebo noha a protivník jen nevěřícně zírá. Vyprávět by mohl bývalý budějovický stoper Talovjerov, kterému Staněk lapil hlavičku ze dvou kroků. V předkolech Ligy mistrů předvedl zázračné zákroky proti Tiraspolu i Karabachu.

„Jindra je extrémně rychlý na lajně. Má silné nohy, kterými se dokáže dostat i do těžkých pozic. Má bleskovou reakci," chválí Vaclík reprezentačního kolegu a zároveň konkurenta. Pro o sedm let staršího gólmana hrají obrovské zkušenosti z desítek těžkých a důležitých zápasů na nejvyšší úrovni. Z role jedničky v klubech vypadl pouze v Seville v sezoně 2020/2021. Staněk zkušenosti z vypjatých duelů teprve pomalu nabírá. Rok a půl v Plzni ho však posunul významně dopředu.

Staněk ho poprvé zastoupil loni v září. V kvalifikaci o MS na půdě Belgie vystřídal zraněného Vaclíka zkraje zápasu. Třikrát inkasoval, nicméně jen hvězdnému Lukakovi lapil tři tutovky. „Pro Jindru to musel být skvělý moment, čelit Lukakovi nebo Hazardovi. Má fantastickou budoucnost," pronesl na Staňkovu adresu španělský kouč Rudých Ďáblů Roberto Martínez, který brankáře Viktorie zná ze společného působení v Evertonu před devíti lety.

Velkou příležitost od trenéra Jaroslava Šilhavého dostal Staněk před třemi měsíci v Portugalsku při Lize národů (prohra 0:2). Připíše si pátý reprezentační start během nynějšího srazu, kdy bude český tým usilovat o setrvání v elitní Lize národů (v sobotu doma s Portugalskem, v úterý ve Švýcarsku)? „Jindra měl skvělou sezonu, dotáhl teď v létě Plzeň z předkol do Ligy mistrů. Nevím ale, co s námi trenéři v nároďáku zamýšlí, co mají v plánu," krčí rameny Vaclík.