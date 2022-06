Krejčí: Na Portugalce je radost se dívat, Hložek viděl, na čem musí zapracovat. Faul Ronalda? Messi by to neudělal

V čem bylo pro český tým utkání proti Portugalsku jiné v porovnání s duelem proti Španělsku?

Je potřeba si přiznat, že Portugalsko má tým složený z hráčů, kteří hrají v top klubech. Nedivím se, že je skautuje Guardiola. Je radost se na tohle mužstvo dívat. Oproti Španělům byli Portugalci přímočařejší, šli od první minuty za vítězstvím a kvalitu potvrzovali celý zápas. Náš tým nenavázal na výkony z domácích zápasů. Jarda (Šilhavý) se určitě chtěl odrazit od věcí, které mu předtím fungovaly, ale Portugalci se v prvním poločase dvěma góly uklidnili. Myslím, že předváděli velmi líbivý fotbal. Naši kluci se mohli do zápasu dostat, kdyby proměnili některou ze šancí ve druhém poločase, v němž šel jejich výkon po střídáních trochu nahoru. Ale kontaktní gól jsme nedali a soupeř dovedl utkání do vítězného konce.

Potvrdilo se, že v takových zápasech musíte šance, které se vám naskytnout, proměnit.

Soupeři vás na mezinárodní úrovni za chyby v defenzivě potrestají. A pokud vám nabídnou takové příležitosti a vy je nevyužijete, nemůžete vyhrát. Nejde to omlouvat úplně tím, že Jurečka nebo Vlkanova v nároďáku teprve začínají, byť je to pravda je. Ty situace po gólu zkrátka volaly. Pozitivní je, že kluci sbírají zkušenosti na mezinárodní scéně, mohli si vyzkoušet, jaké to je hrát proti top hráčům.

V prvním poločase s nimi na levé straně měli problémy Aleš Matějů a Milan Havel, že?

Zase je potřeba vidět, kdo proti nim stál. Hráli proti nim dva borci z Manchesteru City (Joao Cancelo a Bernardo Silva), kteří umí řešit situace jeden na jednoho a mají obrovskou kvalitu. Zejména Joao Cancelo piloval lajnu celý zápas a ukázal našim hráčům, co je potřeba na top úroveň.

Tématem posledních dní je Adam Hložek, který přestoupil ze Sparty do Leverkusenu. Nepřijde vám unavený? Nebo není toho na něj moc?

Myslím, že Adam určitě umí hrát líp. Bylo to vidět hlavně do defenzivy, soupeři ho prověřili a ukázali mu, na čem musí zapracovat. Je to mladý kluk, který má všechno před sebou. Takové zápasy potřebuje hrát, protože běžná ligová utkání v Česku mu nestačila. Teď udělal další krok, vydal se do Německa, kde pro něj bude konkurence daleko větší než ve Spartě. Kvalitu bude muset prokazovat nejen v zápasech, ale i každý den v tréninku.

Portugalci nás nechali nadechnout a my toho patřičně nevyužili, litoval Jaroslav Šilhavý

Češi ubránili Cristiana Ronalda, který předvedl i ostrý zákrok na Václava Jemelku. Měl být Ronaldo podle vašeho mínění vyloučen? A nepřišel vám podrážděný, že nedal gól?

Líbí se mi, že Ronaldo třeba oproti Messimu emoce má. Je to top hráč, který si léta udržuje vysokou úroveň. Předvádí geniální fotbalové věci, umí i pomoct týmu, když se mu nedaří, ale tohle (faul na Jemelku) k němu nepatří. Myslím, že Messi by do takového zákroku nešel. Asi všechny překvapilo, co Ronaldo předvedl, byť bych osobně řekl, že to zas až tak hrozné nebylo. Ovšem samozřejmě když jdete do skluzu po mokré trávě, vypadá to špatně a je to nebezpečné. K Ronaldovi mi to nesedí.

Českou defenzivu opět řídil Jakub Brabec. Potvrdil, že dorostl v lídra?

Když působil ještě v Plzni, byl kritizován za své výkony. Myslím, že mu prospěl odchod do Řecka. Prosadil se tam, což není jednoduché. V Arisu pravidelně hrál, formu a pohodu si přenesl i do národního týmu. Myslím, že mu také prospívá přechod na systém se třemi stopery. Trenér z něj udělal lídra obrany, on se téhle role zhostil velice dobře, prokazuje to v každém zápase. Myslím, že mu současný způsob hry sedí.

Jak se vám vůbec líbí formace se třemi stopery?