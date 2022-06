Maďaři trápili dalšího giganta. Nikdo si nemůže být jistý tím, že proti nám získá body, radoval se jejich trenér

„Ukázali jsme, že umíme běhat, bojovat, že máme srdce a duši. To je na tom týmu nejlepší: nikdy se nevzdá, vždy bojuje," vyzdvihl italský odborník na maďarské na lavičce.

Obě branky padly v úvodní desetiminutovce. Maďaři šli do vedení po nekompromisní ráně Zsolta Nagyho, za Němce vyrovnal Jonas Hofmann, který byl u míče dřív než brankář Péter Gulácsi a skóroval do prázdné branky.

„Podívejte se na posledních dvacet až pětadvacet minut, měli jsme lepší šance. Neměli bychom se na to dívat tak, že sklenice je napůl plná, ale když jste tak blízko vítězství, vždy se ve vás objeví pocit, co by mohlo být, kdyby..." přemítal gólman Gulácsi.