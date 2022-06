S olověnou vestou v závějích nikdy neběhal, přesto se Gavi zázrakem a rekordmanem stal

Svou premiérovou trefou se ostatně zapsal do historie španělské fotbalové reprezentace, neboť se ve věku 17 let a 304 dnů stal nejmladším střelcem národního týmu všech dob. V momentě, kdy překonal českého gólmana, byl totiž o sedm dnů mladší než další španělský zázrak Ansu Fati, jemuž zmíněný primát za branku vstřelenou Ukrajině v září 2020 patřil necelé dva roky.

„Mně tedy nepřekvapuje. Lidé zatím oceňovali, jak si počíná bez míče a jak plní obranné úkoly, ale s míčem je ještě lepší. Skutečně jde už v sedmnácti o kompletního hráče v defenzivě i ofenzivě: A bude ještě lepší, a i ve střílení gólů bude pokračovat," vysvětloval trenér španělské reprezentace Luis Enrique, proč si Gaviho do národního týmu vybral a dává mu pravidelně příležitost.

„Když proti nám v Praze nastoupil, bavili jsme se klukama, co jsme dělali my v sedmnácti. Já si kopal za barákem a běhal se zátěžovou vestou ve dvoumetrových závějích. Musím se ho zeptat, zda to také někdy zažil," s pobaveným úsměvem ve tváři narážel Coufal na jeden z důvodů, proč ve Španělku vyrostou hráči pro reprezentaci už v sedmnácti, zatímco v českém fotbale se něco podobného rovná zázraku zrozenému jednou za půlstoletí.