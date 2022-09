Portugalsko? Můžeme překvapit! Dobře naladěný Barák se těší na souboj s Ronaldem a spol.

Ačkoliv výsledkově to zatím nešlape tak, jak by si sám přál, z Antonína Baráka po jeho letním přesunu do Fiorentiny srší pozitivita. „Jsem ve skvělém rozpoložení, přijíždím z nového prostředí a vezu se na této vlně,“ potěšeně konstatoval 27letý ofenzivní středopolař. Ten kvůli zlomenině malíčku přišel o předchozí souboje v elitní skupině Ligy národů, o to větší má ale motivaci do sobotního mače proti hvězdami nabitému Portugalsku. „Když nám to sedne, můžeme hrát s každým,“ prohlásil optimisticky.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Antonín Barák během utkání s Běloruskem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Barák přišel do klubu z malebného italského města na hostování z Verony, je si ale skoro jistý, že jen u jednoročního působení nezůstane. „Součástí dohody je povinná opce a podmínky její naplnění jsou reálné, navíc k přestupu může dojít, i kdyby se tak nestalo například z důvodu zranění," těší levonohého šikulu, který loni nasázel v Serii A 11 branek. V novém dresu se mu ale střelecky tolik nedaří, v dosavadních sedmi vystoupeních se prosadil jen jedenkrát. „Je to bída, měl jsem dost příležitostí k tomu, abych dal tak tři nebo čtyři góly," sepsul vlastní neefektivitu Barák, který svoji první výhru za Fialky oslavil až těsně před reprezentační pauzou proti Veroně (2:0), v jejíchž barvách nastupoval předešlé dva roky. Itálie Fiorentina s Barákem porazila Veronu, Neapol zdolala AC Milán „Herně dominujeme, dlouho se nám to ale nepodařilo zúročit výsledkově, takže tenhle zápas jsme museli zvládnout," ulevilo se záložníkovi, který se bude ve Fiorentině snažit navázat na své velmi úspěšné krajany. „Lidé tady vzpomínají na Luboše Kubíka, Tomáše Ujfalušiho či Tomáše Řepku a já věřím, že tuhle českou stopu prohloubím," pravil odhodlaně. S Leverkusenem dostal Patrik Schick velkou facku, do reprezentace si přijel pro dopingVideo : Sport.cz Před důležitým duelem národního týmu proti Portugalsku si je Barák vědom soupeřovy síly, ani tak ale rozhodně nehází pověstnou flintu do žita. „Favority samozřejmě nejsme, soupeř má ohromnou kvalitu, například Rafael Leão je dle mého názoru v současnosti vůbec nejlepším hráčem celé italské ligy," chválil útočníka AC Milán, který v minulé sezoně výrazně pomohl svému mužstvu k zisku mistrovského titulu. „Hrajeme ale doma a máme k dispozici všechny klíčové hráče. Doufám tedy, že se dobře připravíme a zápas zvládneme, abychom se udrželi v elitní skupině. Když nebudeme příliš pasivní, určitě můžeme překvapit," uzavřel Barák. Liga národů UEFA Liga národů 2022/23: Průběžné výsledky a program české reprezentace