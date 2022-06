Švejkova groteska v Praze! Prohráli jsme s nejslabším týmem, píší Švýcaři o porážce od Česka

„Češi milují grotesku, nejslavnější postavou tu je dobrý voják Švejk, který je v Praze všudypřítomný. Švýcaři nechtěli zůstat pozadu, a tak Čechům darovali dva groteskní góly. Tím se zrodil špatný start do Ligy národů proti zřejmě nejslabšímu týmu skupiny. Znamená to, že po marném výkonu už stojíme zády ke zdi před těžkým zápasem v Portugalsku," tepe tým trenéra Yakina deník Blick.

„První poločas byl hodně ... No, jak to říct? Špatný? Jistě," pokračuje v kritice Blick. „Kde byl Xhaka? Co dělal Sow na křídle? Rebelovali snad hráči proti zřídka využívanému systému 4-4-2? Co je špatně s Schärem a Elvedim? A co se stalo se švýcarskou bojovností. Vždyť po půl hodině hry byl poměr vyhraných soubojů 70 ku 30 (pro Čechy)," ptá se dále Blick v kritickém tónu.