GLOSA: Tři pozitivní zprávy po Švýcarsku: Šilhavý je odvážný, jde to i bez Schicka, dobrý výkon vzdor absencím

Češi působili kurážně, dobře presovali, z čehož pak i těžili. Byli aktivní. Šilhavý až do barážového zápasu o světový šampionát ve Švédsku platil za konzervativního trenéra. Nezdálo se, že by měl plán B. Teď ho má, s chutí ho piluje, tým se posouvá. Šilhavý začíná být odvážný stejně jako hráči na hřišti, to je plus.