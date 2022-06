Že bychom Španěly vystrašili? To nemyslím, oni se drží svého doma i venku, ví své Šilhavý

Nikdo mu nemusí připomínat, že jen bránit a naivně se domnívat, že to v konfrontaci se Španělskem k přijatelnému výsledku postačí, by představovalo cestu do záhuby. „Pokud bychom spoléhali pouze na destrukci a scházela nám potřebná odvaha, budeme skutečně pod obrovským tlakem. A celý zápas,“ připomínal trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý před čtvrtým dílem elitní divize Ligy národů, který čeká na jeho tým v nedělním večeru v Málaze.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Trenér Jaroslav Šilhavý na tréninku národního týmuFoto : Roman Vondrouš, ČTK

Článek MÁLAGA (Od našeho zpravodaje) - „Oni prostě svou hru nemění. Z hlubokého bloku hrají proti Francouzům, Angličanům, stejně jako proti nám. A takhle to praktikují všechny jejich reprezentační týmy. Od šestnáctky po áčko," ví i Vladimír Coufal o Španělech své. Před týdnem si to v Edenu ostatně opětovně ověřil v duelu, v němž česká reprezentace našla na trojnásobné mistry Evropy recept a překvapivě s nimi uhrála remízu. „Možná jsme je naším stylem hry trochu vystrašili," doufá legionář z West Hamu. „To si tedy nemyslím," oponoval trenér Šilhavý dalek toho, aby se snad domníval, že Španělé po nerozhodném výsledku v Praze korigovali taktiku, natož svou hru. „Oni ho mají skvěle propracovaný a skutečně ho praktikují proti každému protivníkovi." Liga národů UEFA Zápasy s Čechy jsou vždy náročné, musíme se zlepšit, řekl trenér Španělů Mohl by se snažit se svým trenérským ansámblem sebevíc, mohli by sedět u videa celé dny a týdny, ale rozdíl mezi hrou Španělů by nenašli. Jedno, zda hrají doma nebo venku. Jestli vyběhnou na trávník v Edenu nebo Málaze. „Je to stejné jako Manchester City pod španělským trenérem Guardiolou. Všichni vědí, jak Citizens hrají, všichni je mají nastudované, přesto každého soupeře přitlačí k brance a dostávají se do příležitostí. Stejně, jako hráči Španělska," použil Šilhavý přirovnání vypovídající o iberijské fotbalové škole všechno.Rozdíly mezi pojetím La Roja se prostě nenajdou. Ani v náznacích či drobných nuancích. Liga národů UEFA Turínský rival Morata znovu hrozí. Nesmíme Španělsko pustit do vedení, varuje Zima „Mají prostě obrovskou kvalitu. Jakmile mají míč, jdou z jedné stany na druhou, jakmile ho ztratí, přejdou okamžitě do represinku a balon znovu získají," připomínal český kouč základní premisu hry nedělního soupeře. A dokonce s dodatkem, že španělská reprezentace na něho dělá větší dojem než portugalská, která jeho výběr ve čtvrtek porazila 2:0 v Lisabonu. „Silnými soupeři se skvělými jednotlivci jsou oba celky, rychlost hráčů a jejich dovednosti jsou na stejné úrovni, ale Španělé mají víc propracovanou taktiku. A jsou nebezpeční po celý zápas," nechal se slyšet Šilhavý. I proto pro nedělní zápas chystá korektury v sestavě. Hlavně na levé straně, která proti Portugalcům hořela. Foto: Armando Franca, ČTK/AP Zklamaný Tomáš Souček po prohře v Lize národů s Portugalskem.Foto : Armando Franca, ČTK/AP „Po chybách jsme z téhle strany dostali oba góly, takže změny chystáme. A dojde k ní i bráně, což už jsem ale avizoval. Vaclík odchytal první dvě utkání výborně, ale chceme, aby se mezi tyče dostali i Staněk s Mandousem. Takže proti Španělům dojde řada na Mandouse," potvrdil trenér české reprezentace.

