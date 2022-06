Alonso, Azpilicueta, Torres, s těmi všemi se už Coufal v PL potkal několikrát. Velký dojem na mě dělají všichni

Tři předchozí zápasy Ligy národů odehrál legionář z West Hamu od první do poslední minuty. Navíc v rychlém sledu v cyklu čtvrtek- neděle - čtvrtek, protože v červnu mají logicky naspěch všichni. Přesto odmítá, že by šlo o nejtěžší období jeho kariéry. „To rozhodně ne. Horší to bylo, když jsem musel na operaci a nemohl hrát. Pět týdnů bez fotbalu bylo dlouhých," připomněl před konfrontací se Španěly únorové zranění a operaci třísel, jež ho vyřadila ze sestavy Kladivářů i české reprezentace v baráži o postup na mistrovství světa v Kataru.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Český obránce Vladimír Coufal (vlevo) během prvního zápasu proti Španělsku v Lize národů.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

