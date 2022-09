Šéf fotbalu Fousek: Šilhavý má naši důvěru a podporu!

„Samozřejmě, nejsem spokojený s tím, že tým klesl do úrovně B Ligy národů, tam však sestoupila i jiná věhlasná mužstva v čele s Anglií. To jen potvrzuje náročnost nejvyšší úrovně. Sestup je také zapotřebí hodnotit v kontextu toho, že jsme nastupovali proti Portugalsku, Španělsku a Švýcarsku. Všechna tato mužstva jsou účastníky letošního mistrovství světa v Kataru. Předsedové všech těchto asociací mi vyjadřovali při vzájemných zápasech respekt k českému fotbalu," podotkl Fousek, podle kterého šlo pro české hráče o mimořádnou možnost sbírat zkušenosti, které se jim budou hodit v následujících letech.

Jediné, co ho skutečně mrzí, je výkon a výsledek v domácím zápase proti Portugalsku (0:4). „V ostatních utkáních jsme ukázali, že tým je konkurenceschopný i proti věhlasnějším soupeřům. Zároveň jsme poznali, že skupina A nabídne českému fanouškovi atraktivní zápasy se špičkovými týmy, které jsou zajímavé také pro asociaci, a pevně věřím, že do Ligy národů A se v dalším ročníku Ligy národů zase vrátíme," prohlásil Fousek.

Reprezentace má nyní před sebou los kvalifikace o EURO 2024 (9. října ve Frankfurtu), bude při něm zařazena do druhého výkonnostního koše. Přímo postoupí dva týmy z každé skupiny. „Naším jednoznačným cílem je postup na mistrovství Evropy do Německa," uvedl šéf FAČR, kterého významně potěšily postupy české jedenadvacítky na mistrovství Evropy 2023 a výběru do 19 let do elitní fáze kvalifikace o mistrovství Evropy 2023.