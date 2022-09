Šílená minuta hrůzy, frustrující penalty, líčí Šilhavý. Zkušenost s elitou je k nezaplacení

To bylo šílené! Člověk byl zklamaný z úvodní trefy, a než se otočil, už to bylo 2:0 pro domácí... Trošku jsem se lekl. Když se takový soupeř dostane do dvougólového vedení, nebývá to jednoduché. Naštěstí jsme dokázali dát ještě do přestávky kontaktní gól. Pak už jsem z týmu cítil, že jde za vítězstvím, které jsme potřebovali. Věřil jsem, že to zvládneme nebo aspoň zdramatizujeme. Na obou stranách bylo hodně šancí, muselo se to líbit. Na takovém výkonu se dá stavět.