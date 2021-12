Šilhavý vyhlíží soupeře pro Ligu národů. Co takhle mistři světa Francouzi nebo Španělé?

Nesporně skupině atraktivní, protože co protivník, to garance fotbalových kvalit. A samozřejmě lahůdka pro fanoušky i hráče.

Ještě předtím, než třetí ročník Ligy národů v červnu příštího roku začne, se ovšen musí v březnovém play out rozhodnout v zápasech Kazachstánu s Moldávií a Kypru z Estonskem, které týmy budou účinkovat v divizi C a které v divizi D. Pochopitelně že vítězné celky budou hrát v céčku, poražení pak v déčku.

Příští ročník Ligy národů začne v červnu 2022, kdy se od 2. do 14. 6. odehrají čtyři zápasy. Zbylá dvě utkání budou na programu od 22. do 27. září. Vítězné celky jednotlivých skupin elitní divize postoupí do finále, které bude na programu od 14. do 18. června 2023. Mužstva na čtvrtém místě pak sestoupí do divize B,