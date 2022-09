Smělý plán, narvat se mezi top kluby. Černý je fit a chytil formu

Konečně je v klidu. „Koleno drží, všechno mám bez úlev. Nabitý program zvládám. Hráli jsme předkola pohárů přes celé léto, do toho liga. A teď jsem tady na reprezentaci, za což jsem rád. Přesně tohle jsem si přál, abych se vrátil do normálu. Čím víc zápasů, tím lépe pro mě. Za svou kariéru jsem jich dost ztratil," libuje si Václav Černý před závěrečnými zápasy národního týmu v Lize národů s Portugalskem a ve Švýcarsku.

„Cenná výhra měla ohlas jak od lidí, co působí v Ajaxu, tak celkově v Holandsku. Já jsem hlavně rád, že jsem pomohl svému klubu a týmu. Byl to příjemný a vydařený víkend," culí se Černý. Jeho Twente je po sedmi kolech v tabulce páté.

„Byl to velký zápas. Chceme se narvat mezi top čtyři kluby, takže doma bychom chtěli velké soupeře porážet. Bylo skvělé, že se to povedlo. Samozřejmě dva góly jsou pro útočníka příjemné, zvlášť pro mě. Takhle na začátek sezony určitě fajn. Co se týče gólů, tak by se dalo říct, že jeden z mých nejpovedenějších zápasů kariéry. Ale herně jsem měl podle mě i lepší," míní Černý.