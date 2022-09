Souček a spol. se v klubech trápí. Přijeli na sraz s tím, že je zápasy Ligy národů nakopnou, říká Šilhavý

„Některým z nás se v klubech nedaří, zkrátka se věci takhle sešly. Je to fotbal. Jednou jste nahoře, jednou dole. Věřím, že ukážeme sílu jako jeden tým. Věřím, že jsme ve skvělé kondici. V mužstvu je výborná atmosféra, chceme ji přenést na hřiště," prohlásil Souček.

„Kluků, kteří si představovali úvod sezony v klubech jinak, je víc. Mnozí přijeli na sraz s tím, že je zápasy s Portugalskem a ve Švýcarsku nakopnou. Například třeba útočník Patrik Schick, že bude hladový po gólech," doplnil trenér Jaroslav Šilhavý. O sestavě, která vyběhne proti Ronaldovi a spol. má prý jasno. „Pokud se nestane nic mimořádného, základní jedenáctka je daná. Samozřejmě nic neprozradím. Jen to, že zdravotní problém má Jakub Jankto," pověděl Šilhavý.

Jeho celek si může s předstihem zajistit záchranu v elitní skupině A, kterou hraje ve třetím ročníku soutěže poprvé. Potřebuje k tomu ale vedle vítězství nad Portugalskem zároveň příznivý výsledek souběžně hraného duelu ve Španělsku, které by nesmělo prohrát se Švýcarskem.

„Jinak se ale chceme prezentovat my. Zápas v Lisabonu byl ze čtyř červnových z naší strany nejhorší, musíme být mnohem aktivnější. Pokusíme se dostat soupeře pod tlak, vstřelit gól. Uvidíme, na co to nakonec bude stačit," doplnil Souček.