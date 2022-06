Souček patří mezi nejvytíženější hráče na světě. Své tělo zná. Kdyby šlapal vodu, dostane volno, říká bývalý reprezentant

V reprezentaci občas padne na jeho nezničitelnost obdivná poznámka. „Nikdo z nás kromě Tomáše nebude hrát čtyřikrát devadesát minut v jedenácti dnech," podotkl například záložník Jakub Jankto. Záložník Tomáš Souček z West Hamu odehrál v probíhající sezoně zatím 5279 minut v 62 zápasech. Absolvoval náročné bitvy v anglické Premier League, cestu do semifinále Evropské ligy, duely v domácích pohárech a za národní mužstvo.

Souček nemá moc možností, kdy si mohl v zápasech odpočinout. Z pozice defenzivního záložníka brání i útočí. „Ale on je takový už od začátku. Má naběháno a natrénováno. Své tělo zná tak dobře, že ví, kdy je unavený a kdy ne. Fyzicky je tak připravený, že zápasy zvládá bez větších problémů," glosuje kondici reprezentačního kapitána bývalý obránce Daniel Pudil, jenž strávil mimo jiné sedm sezon v Anglii.

V průběhu podzimu se na Ostrovech řešilo, jestli není Souček vyčerpaný, ale bývalý slávista pořád nastupoval. „Nemyslím, že by něm náročný program zanechával velké stopy. Jeho hra je na tom postavená, hraje nahoru dolů, zvládá fyzické souboje, hlavičkové duely," vypočítává Pudil.

Rotování hráčů, koho nechat odpočinout, to vše samozřejmě řeší i trenér českého týmu Jaroslav Šilhavý v bloku čtyř zápasů proti evropským kolosům v Lize národů během jedenácti dnů. Souček odehrál plnou porci minut proti Švýcarsku (2:1) a Španělsku (2:2). S velkou pravděpodobností se s ním počítá i pro venkovní bitvy ve čtvrtek v Portugalsku a v neděli ve Španělsku. Sedmadvacetiletý borec je opěrnou figurou v Šilhavého sestavě.

„Ale kdyby v nároďáku viděli, že toho má dost a šlape vodu, určitě by mu dali volno. Podle mě musí existovat i nějaká dohoda s West Hamem. Nedovedu si představit, že by ho nechali hrát každý zápas, kdyby si nebyli jistí, že je dostatečně dobře fyzicky připravený. Určitě by nikdo nechtěl, aby přišlo vážnější zranění. Určitě je vše pod kontrolou, dnes se využívá plno dat, která vám ukážou, kdy je hráč zatavený nebo jestli je schopný hrát další zápas," soudí Pudil.