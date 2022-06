Španělé stylem překvapili české trenéry! To u nich nebylo obvyklé, všiml si Chytrý

I proto se dali videotechnici okamžitě do práce, aby trenérům nachystali sestřih ze Sevilly, kde se zápas hrál. „Chceme se podívat, co Španělé ve své hře změnili a jak situace řešili. Normálně je totiž jejich ofenziva založená na postupném útoku a najednou rychlé protiútoky," dumal Chytrý, co asi přimělo trenéra nedělního soupeře české reprezentace Luise Enrqueho ke změně herního stylu.