Češi vyhráli kuriózními góly. Počítají se, culil se Jankto. Zima nechápal Kuchtu a cítil od Švýcarů podcenění

Sommera nejprve v 11. minutě překonal Jan Kuchta. Vladimír Coufal hodil dlouhý aut do pokutového území, obránce Fabian Schär hlavou jen ledabyle zareagoval, míč netrefil a blonďatý útočník na zadní tyči v pohodě balon doklepl do brány.

„Kuchtič si balony umí najít. Nechápu to. Ale tohle je jeho," culil se český obránce David Zima. První branka ho zaskočila. „Podobně mě překvapilo, že mi Švýcaři přišli ze začátku takoví nekoncentrovaní. Do gólu si asi mysleli, že to půjde samo. Myslím, že nás trošku podcenili, což se trochu divím, protože i v minulých zápasech jsme předváděli velkou kvalitu a hráli jsme vyrovnaně s velkými soupeři. Využili jsme toho, jen je škoda, že jsme se nedostali do většího vedení," popisoval dojem ze hřiště obránce FC Turín.