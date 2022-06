Zemětřesení nečekejte, osa týmu zůstane i proti Ronaldovi a spol. zachována. Jinak to nejde, argumentuje asistent

Ví, co je čeká. Ve čtvrtek v Lisabonu, tři dny na to v Málaze. „Ale dalších zápasů se bát nemusíme, i když v obou to bude těžké,“ pravil trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý před cestou na Pyrenejský poloostrov k dalším dvěma utkáním elitní divize Ligy národů. Pochopitelně dobře naladěný čtyřbodovým ziskem z úvodních dvou domácích střetnutí, samozřejmě s vědomím, že případný profit v konfrontaci s Portugalci či následně se Španěly by snový vstup do soutěže povýšil do sfér fotbalové fantazie.

Portugalci jsou podobní Španělům. Díky Ronaldovi jsou nebezpečnější ve finální fázi, říká Jiří ChytrýVideo : Sport.cz, FAČR

Článek S Portugalci to však bude v Lisabonu náročný úkol. Na úvod Ligy národů remizovali ve Španělsku, poté sfoukli Švýcary jako svíčku. Tři góly jim nasázeli do přestávky, čtvrtý přidali po ní. „Portugalci preferují styl hodně podobný Španělům, což nám ostatně jejich vzájemný zápas potvrdil. Fantasticky vyspělé mužstvo snažící se držet míč, být dominantní a kombinační hrou si vytvářet střelecké pozice. A v nich celý portugalský tým dokáže využít potenciál a mimořádné střelecké kvality Cristiana Ronalda," shrnoval Šilhavého asistent Jiří Chytrý, na co musí být česká reprezentace připravena. Na Ronalda především. V prvním zápase ve Španělsku odehrál jen závěrečnou půlhodinu, po jeho příchodu na hřiště však dokázali Portugalci vyrovnat a získat bod. Ve druhém střetnutí pro Švýcarům hrál CR7 od začátku a v rozpětí čtyř minut zařídil dva góly, jimiž soupeře definitivně dorazil. Foto: Laurent Gillieron, ČTK/AP Portugalec Cristiano Ronaldo v hlavní roli v utkání Ligy národů proti Švýcarsku.Foto : Laurent Gillieron, ČTK/AP „Právě o mimořádnou kvalitu Ronalda je ofenziva Portugalců povýšena. Proto jsou ještě nebezpečnější než Španělé," připomíná Chytrý. I proto se dá předpokládat, že česká reprezentace vyrukuje v Lisabonu s podobnou taktikou, jakjou praktikoval v neděli proti Španělům. Organizovaně a disciplinovaně bránit a spoléhat na protiútoky, které vycházely znamenitě. „Mnozí tvrdili, že šlo o příliš defenzivní taktiku, ale stojím si za tím, že jinak se hrát se Španělskem nedá," hájil Šilhavý své rozhodnutí zúročené nakonec remízou. Liga národů UEFA Prokázali charakter hrdých lvů, chválil Šilhavý svůj tým a vytasil argument, proč nevystřídal Jankta hned Po zdárně zvládnuté konfrontaci s trojnásobnými mistry Evropy nelze proto očekávat, že by trenéři zamíchali sestavou a neponechali v ní kámen na kameni. „Protočit jedenáct hráčů by nebylo dobré pro tým, ani pro hráče samotné," potvrzuje ostatně trenérův asistent Chytrý, že podobný tah by byl kontraproduktivní pro všechny. Pro reprezentaci, stejně jako pro ty, kteří by nastoupili a v Lisabonu by čelili zkoušce ohněm. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Jaroslav Šilhavý a asistent Jiří Chytrý.Foto : Vlastimil Vacek, Právo „Musíme vycházet z osy týmu a prostřídat rozumný počet hráčů, abychom zátěž rovnoměrně rozložili," avizuje Chytrý, že se trenérský ansámbl české reprezentace rozhodně nechystá k takovému tahu, jako kouč Španělů Enrique v neděli v pražském Edenu. Ten totiž v porovnání s prvním zápasem proti Portugalcům vyměnil v sestavě hned osm hráčů. „Pokud chceme uspět i proti Portugalcům, přepokládá to znovu týmový výkon, z něhož navíc vystoupí mimořádné individuální výkony. Takové, jaké v předchozích střetnutích podali Vaclík, Brabec či Kuchta," potvrzuje Šilhavého asistent, že existuje jediný recept, jak se rovnat se soupeřem a třeba zase překvapit fotbalovou Evropu.

