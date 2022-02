Brazilský fotbalista Neymar si na konec kariéry vysnil angažmá v MLS

Hvězdný fotbalista Neymar by dal v závěru kariéry přednost angažmá v zámořské MLS před návratem do rodné Brazílie. Třicetiletý útočník, jenž má v současnosti platný kontrakt v Paris St. Germain do června 2025, to řekl v podcastu Fenomenos. Do americké ligy ho prý láká její kratší sezona.

"Nevím, dost o tom pochybuju. Nevím, jestli budu ještě někdy hrát v Brazílii," odpověděl na otázku o možnosti návratu do rodné země. "Vlastně bych hrozně rád hrál v USA. Chtěl bych tam strávit aspoň jednu sezonu," řekl. Jako jeden z důvodů, proč ho MLS láká, uvedl Neymar kratší sezonu, která by mu pomohla prodloužit kariéru. "V první řadě je tam sezona kratší, takže bych měl tři měsíce dovolenou. Tak bych mohl hrát ještě mnohem víc let," řekl se smíchem. Foto: Stephane Mahe, Reuters Hvězdný fotbalista Neymar by dal v závěru kariéry přednost angažmá v zámořské MLS před návratem do rodné Brazílie.Foto : Stephane Mahe, Reuters O tom, jak dlouho chce ještě s fotbalem pokračovat, nemá zatím Neymar jasno. "S kamarády vtipkuju, že skončím, až mi bude 32. Ale upřímně řečeno nevím. Budu hrát, dokud nebudu psychicky unavený. Pokud budu duševně i fyzicky v pořádku, myslím, že mám před sebou ještě pár let. Smlouvu v PSG mám do svých 34 let, takže budu hrát minimálně do té doby," uvedl.

