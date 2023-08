Bývalý záložník Chelsea a Manchesteru United Matič bude hrát za Rennes

Matič přišel do AS loni jako volný hráč z Manchesteru United. Pod vedením svého někdejšího kouče z Old Trafford a Chelsea Josého Mourinha odehrál 50 zápasů a dal dva góly. S londýnským klubem bývalý srbský reprezentant vyhrál v letech 2015 a 2017 anglickou ligu a v roce 2010 také pohár.