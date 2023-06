Konec spekulacím! Messi odehraje v sobotu poslední zápas za PSG, řekl kouč Galtier

Argentinský útočník Lionel Messi odehraje v sobotu proti Clermontu poslední utkání za fotbalisty Paris St. Germain. Novinářům to řekl trenér Christophe Galtier. Podle spekulací médií by pětatřicetiletý mistr světa mohl odejít za lukrativním angažmá do Saúdské Arábie, vyloučen není ani návrat do Barcelony.

Foto: Carl Recine, Reuters Lionel Messi v dresu Paris St. Germain

Rodák z Rosaria odešel z katalánského velkoklubu po 21 letech v létě 2021, poté co neprodloužil plánovaný kontrakt, protože si ho Barcelona nemohla dovolit kvůli pravidlům finanční fair play španělské ligy. Následně podepsal dvouletou smlouvu s PSG. V obou sezonách získal s Pařížany titul a jednou i francouzský Superpohár. V Lize mistrů, kterou klub ještě nikdy nevyhrál, však francouzský celek pokaždé vypadl v osmifinále. V závěru loňského roku dotáhl rekordní sedminásobný držitel Zlatého míče svou zemi k prvnímu titulu mistrů světa po 36 letech. Informace připravujeme.