Druhý gól přidal v 27. minutě kapitán argentinské reprezentace Messi z hranice malého vápna po pohledné narážečce s Mendesem. O třetí branku do sítě Lille se postaral prudkou střelou z rohu malého vápna Hakim a čtyřgólové první dějství z pohledu Pařížanů uzavřel minutu před poločasem Brazilec Neymar střelou z halfvoleje k pravé tyči.

Stejný hráč se prosadil i v 52. minutě placírkou do protipohybu brankáře Jardima. O dvě minuty později přišla první a poslední odpověď Lille, když domácí Bamba napodruhé dostal z malého vápna míč za Donnarummova záda poté, co první střelu poslal do tyče. Svou druhou trefu v utkání přidal Kylian Mbappé v 66. minutě, když zleva prostřelil Jardima na bližší tyč. Hattrick završil tři minuty před koncem řádné hrací doby.