Rozklad v PSG? Neymar terčem zloby fanoušků, Messi a Mbappé touží odejít

Již déle se mluví o tom, že klub v létě opustí po vypršení smlouvy střelec Mbappé, který by měl zamířit právě do Realu Madrid. O comebacku do Barcelony prý přemýšlí Messi a ani Neymar, který přišel do klubu z francouzské metropole před pěti lety za astronomických 222 milionů eur (přes 5,5 miliardy korun), by bez angažmá nezůstal. Anglický Daily Mail už referuje, že o 30letého dribléra projevily zájem movité kluby z Premier League – zejména Manchester City a Newcastle.