Zraněný brankář Rico dělá pokroky a už komunikuje s rodinou

Rico při nehodě na konci května utrpěl poranění mozku poté, co ho kůň na zemi navíc kopl do hlavy. Tři týdny byl v umělém spánku, a poté co jej lékaři probudili, museli po několika dnech podle listu opět nasadit na nějaký čas sedativa. Přes nejnovější posun v léčbě zůstává Rico nadále na jednotce intenzivní péče sevillské nemocnice.