Lvíčatům před generálkou na EURO chyběly góly. Dobrý test, zvedli jsme se, řekl Valenta po Belgii

Příští středu to bude rok, co Belgie jako první tým po hostitelích Rumunsku a Gruzii postoupila na EURO jednadvacítek. V kvalifikaci ani jednou neprohrála a sérii bez porážky si udržela i proti partě trenéra Jana Suchopárka, která nutně potřebovala vylepšit reputaci po dvou listopadových fackách. „Belgie? Kvalitní tým s rychlými hráči, na mistrovství Evropy nás čekají podobní soupeři. Byl to dobrý test," řekl Valenta s odkazem na našlapanou skupinu s Anglií, Německem a Izraelem.