Masaryk, Havel a já? Byl jsem nervózní, přiznal Koller. K padesátinám dostal nevšední dárek

Renomovaný rytec a grafik Václav Fajt byl v devadesátých letech u vzniku dnešních českých bankovek. „Nejradši mám tisícovku, jsem na ni pyšný," vyznal se. Loni před Vánoci dostal další nevšední zakázku: sběratelskou bankovku s Janem Kollerem. „Začal jsem kreslit den před Štědrým dnem, přitom jsem to měl za pár týdnů odevzdat," líčil Fajt. „Měl jsem z toho trochu zamotanou hlavu, ale byl to zážitek. Pana Kollera si vážím jako slavného fotbalisty i jako skromného člověka."

„Heslo na bankovce přesně vystihuje můj příběh. Když se nevzdáte a půjdete za svým snem, může se vám splnit," vykládal Koller po čtvrtečním slavnostním představení. „Když jsem se ve Státní tiskárně cenin viděl ve společnosti prezidentů Masaryka a Havla, byl jsem nervózní. Tenhle dárek mě překvapil a moc si ho vážím. O to víc, že na něm dělali mistři v oboru."

„Bylo zvláštní dělat člověka, který žije. To se nám moc často nestává. Většinou proto, že nám žijící osobnosti do výroby mluví," rozverně poznamenal ředitel Hebelka. „To ovšem není případ Honzy Kollera, u něj jsem to nezažil ani při práci na filmu," řekl režisér a producent Petr Větrovský. Právě jeho agentura za projektem stojí.