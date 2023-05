Fotbalová asociace ČR prodloužila smlouvu s trenérem jednadvacítky Suchopárkem

"Jsme rádi, že jsme prodloužili smlouvy s úspěšným realizačním týmem, který vede reprezentaci do 21 let. Dostat se na závěrečný turnaj nebylo vůbec snadné," řekl na tiskové konferenci předseda FAČR Petr Fousek.

Suchopárek v minulosti trénoval také reprezentační osmnáctku a devatenáctku. U týmu do 21 let už dříve působil jako asistent a před předloňským jmenováním do funkce v několika zápasech vedl mužstvo i jako hlavní kouč.

Novým trenérem reprezentační dvacítky výkonný výbor na návrh technického ředitele FAČR Zdeňka Psotky a doporučení sportovní rady jmenoval Pavla Šustra. Ženský výběr do 17 let nově povede Daniel Šmejkal. Vedle Suchopárka asociace prodloužila smlouvy také s koučem týmu do 15 let Karlem Havlíčkem, trenérem šestnáctky Petrem Havlíčkem a Alešem Křečkem, jenž vede mužstvo do 18 let.