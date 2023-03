GLOSA: Jednadvacítka si vylepšila sebevědomí, ale rezervy zůstávají. EURO začne už na Strahově

Remízový zásah Václava Sejka, jenž byl před brankou na 1:1 na place sotva šest minut, znamená naději. Kdyby se jednadvacítka vracela ze Španělska bez gólu, mohlo jí to před EURO pocuchat sebevědomí. Takhle Sejk a spol. vědí, že to jde. Že můžou navázat na povedenou kvalifikaci.

Cesta k úspěchu na EURO a vstupenku do olympijské Paříže povede i přes obry, Češi v extra těžké skupině kromě Izraele potřebují bodovat proti Anglii či Německu. Logicky to bude chtít poskládat co nejsilnější tým, který na jeden gól nespotřebuje mraky šancí.

V Gruzii by se náramně hodili pamětníci zatím poslední výhry včetně Martina Vitíka a tandemu jmenovců Davida a Matěje Juráskových. Plus sparťanský útočník Tomáš Čvančara, jenž zažívá životní jaro. Jenže všichni čtyři v březnu poprvé nakoukli do reprezentačního áčka – dva zazářili hned v prvním zápasem s Polskem (Čvančara, D. Jurásek), dva nehráli vůbec (M. Jurásek, Vitík). Kouč Suchopárek už na nedávné nominační tiskovce zdůraznil, že pokud někdo v červnu vyrazí s áčkem na Faerské ostrovy, na šampionát do Gruzie nepojede.