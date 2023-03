Rozjetý Koubek doufá v šanci u Lvíčat: EURO je můj sen. Za poslední rok jsem se posunul, snad tátovi dělám radost

S týmem trenéra Jana Suchopárka byl naposledy před rokem, jako žolík za Lvíčata dohromady odehrál necelých 40 minut. Teď vydělal i na posunu Tomáše Čvančary či Matěje Juráska do áčka. „I tak je tady konkurence obrovská, každý se snaží ukázat trenérům to nejlepší. Jsem přesvědčený, že takhle by to bylo, i kdyby se EURO nehrálo," líčí Koubek.