Turnaj pro nás nekončí. Příště už to bude s gólem, slíbil Suchopárek po prohrané premiéře na EURO

Nemyslím si, že by tah s Cedidlou vyloženě nevyšel. Nebyla to otázka jednoho obránce, bylo to i o součinnosti hráčů kolem něj. Levá strana dělala určité chyby, ale nemyslím si, že by to bylo úplně zásadní. Soupeř se dostal do tří nebo čtyř výraznějších šancí v prostoru okolo pokutového území, kdy naši hráči vypínali nebo zbytečně ustupovali. Ovšem nebyla to jen otázka krajního obránce, ale i dalších hráčů.