Kušej lituje zahozených šancí: Musím se ponaučit, chybělo i štěstíčko

Fotogalerie +6

Batumi (od našeho zpravodaje) – Češi byli hráčům Albionu většinu utkání vyrovnaným soupeřem, na střelu skončil duel z pohledu Lvíčat 11:15. Rozhodla však efektivita a možná i vyzrálost hráčů.

Proč ani jedna z vašich velkých šancí neskončila gólem?

Nemyslím, že jsem je řešil úplně špatně. Při jedné jsem šel sám po třímetrovém ofsajdu. Nechápu, jak rozhodčí může nechat hru pokračovat, když tady není VAR. Byl jsem z toho trochu vyjukaný, sám jsem věděl, že jsem v ofsajdu. Koukal jsem, jestli se mnou neběží Václav Sejk. Jenže gólman udělal úkrok dopředu, musel jsem už střílet a trefil boční síť. Musím se ponaučit a do dalšího zápasu jít s čistou hlavou.

Při druhé příležitosti po individuální akci vás vychytal gólman James Trafford.

Už jsem si myslel, že to bude gól. Gólman je kvalitní a vyrazil to. Škoda, že se míč neodrazil k nám, Sejky by dával prázdné. V zakončení nám chybělo i trochu štěstíčka.

Překvapilo vás, kolik jste měli v úvodním dějství možností skórovat?

Nečekal jsem, že Angličané budou tak nedůslední. Až profesorští. Vstoupili jsme do zápasu vynikajícím způsobem, hráli jsme týmově, chybělo trochu štěstí. Jak se písklo do píšťalky, tušil jsem, že duel od nás bude dobrý. Možná ke konci došly síly, škoda.

U21 🦁 | Angličané gólově orámovali druhý poločas 🙅‍♂️ pic.twitter.com/86TYstbofN — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 22, 2023

Angličané udeřili krátce po změně stran, byli už poté lepším týmem?

Jsou zkušení a hlídali si, abychom nechodili do brejků jako v první půli. My chceme vyhrát za každého stavu. Jenže opadla aktivita, k tomu střídání, ale tohle nemůžeme říkat. Musíme hrát stejně od první do poslední minuty.

Celkem vám fungoval vysoký presink, byl to od začátku taktický záměr?

Určitě. Angličané jsou sebevědomí, už jen jak chodí na stadionu. Říkali jsme si, že mají hlavy nahoru, že jsou to mistři světa, a když na ně zatlačíme, nebudou to mít jednoduché. První poločas napadání fungovalo, ve druhém jsme se trochu stáhli do bloku, což bylo, myslím, trochu špatně. Je škoda, že jsme výkon z první půle nezopakovali.

V přípravě na šampionát dal český výběr dva góly, proti Anglii žádný. Je ofenzíva aktuálně hlavním problémem?

Nejsme v ní momentálně topoví. Když máme jednu šanci, musíme ji proměnit, abychom zápasy zvládali. Nemáme tolik možností jako třeba Angličané. Myslím však, že útočnou sílu máme taky, jen potřebujeme to zmíněné štěstí.

Nominaci do Gruzie jste si vysloužil, i když jste v kvalifikaci ani jednou nenastoupil. Jaké byly vaše pocity před úvodním kláním?

Strašně jsem se těšil. Když jsem se dozvěděl, že budu hrát hned první zápas, byl jsem trochu dojatý. Ale jak se výkop zápasu blížil, byl jsem trochu nervóznější. Při vstupu na stadion to ze mě ale všechno opadlo. Řekl jsem si, že teď je můj moment a nemám co ztratit. Věřil jsem, že tým je připravený Anglii potrápit a zvítězit. Jenže nepodařilo se.

Na druhé straně zahazoval jednu šanci za druhou Noni Madueke. Jak se vám líbil jeho výkon?

Je to samozřejmě kvalitní hráč, vždyť patří Chelsea. Ale když máte prostor a nemusíte tolik bránit, hraje se vám jinak. Je šikovný, to nikdo neříká, ale když má tolik prostoru a času, je pro něj vše jednodušší.

V druhém utkání skupiny remizovalo Německo s Izraelem 1:1. Co na to říkáte?

Izrael nebude jednoduchý soupeř, jak si lidé myslí, že je smázneme 3:0 s prstem v nose. Každý tým na Euru má svou kvalitu, musíme k zápasům přistoupit důsledně. Teď nás čeká v neděli Německo. Když budeme hrát jako první půli s Anglií, máme šanci je porazit. A stejně potom Izrael.

Kdo z blízkých vás sledoval přímo na stadionu?