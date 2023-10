Vyloučení změnilo zápas, řekl Suchopárek po další ztrátě Lvíčat. S Juráskem pracujeme, ale…

Nevyhráli jsme, což bylo naše přání. Už před zápasem jsme přišli o zraněné Karabce s Filou, z nichž jeden by určitě nastoupil v základu, a ráz utkání úplně změnilo vyloučení Juráska na konci první půle. Potom už jsme to neměli ve svojí režii. Museli jsme se zatáhnout do bloku, ale pracovali jsme v něm velice dobře. Poprvé jsme v kvalifikaci uhráli nulu a viděl jsem i několik výborných individuálních výkonů.

Viděl bych v tom i velkou přemotivovanost. Bylo to patrné už ve druhé minutě při trestném kopu, kdy Matěj netakticky poslal míč hodně vedle branky. Kluci, kteří v klubech nehrají tak pravidelně, chtějí v reprezentaci ukázat, co všechno umějí, ale pak zapomenou na taktické věci. Matěj má spoustu nadstandardních vlastností, ale taky nedostatky, na kterých se dá pracovat.

Není to jen otázka jednoho hráče, třeba proti Walesu dostal zbytečnou žlutou útočník Fila za strčení do soupeře v přerušené hře. Všimněte si, že dost faulů během našich zápasů je netaktických. Místo, aby kluci čekali na příležitost, jak získat míč, přijde faul. Historicky jsme patřili k nejvíc faulujícím týmům, vybavuju si to už ze svojí štace u devatenáctek. Snažíme se dělat třeba pohovory: někdy to funguje víc, někdy méně.