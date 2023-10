Střeleckou smůlu neprotrhl. Beru to na sebe, hlásí Sejk po remíze Lvíčat

Jste s bodem, vzhledem k průběhu utkání, nakonec spokojeni?

Má to velkou cenu. Hráli jsme v deseti. Klíčový moment byla moje šance v první půli, tu kdybych proměnil, tak vyhrajeme. Takže tenhle zápas beru na sebe.

Dostal jste se trochu do záklonu? Nebo balon skočil?

Já vlastně ani nevím. Dal jsem si perfektní první dotek a měl až tolik času, že jsem to chtěl obstřelit na přední tyč. Bohužel mi to vůbec nesedlo. Jak jsem již říkal, tohle kdybych proměnil, tak dnes máme tři body.

Ještě před pauzou šel po druhé žluté kartě ze hry Matěj Jurásek. Jak moc velká to byla komplikace?

Komplikace to je vždycky, ale to se stane. Věřím v to, že Matěj spíše uklouzl, než aby si chtěl vykoledovat penaltu. Zápas ale prostě musím vzít na sebe kvůli té stoprocentní šanci, kterou jsem měl.

Co jste si řekli v poločase? Chtěli jste se tlačit za gólem i přes početní nevýhodu?

Samozřejmě. Myslím, že už v první půli jsme to ukázali. Kaboš (Christophe Kabongo) jim tam pláchl a v deseti jsme měli takový náznak šance. Stále jsme šli za vítězstvím, ale taktika do druhé půle se přeci jen trošku změnila. Byli jsme spíše v bloku a čekali na brejky. Bohužel to pak bylo strašně náročné. Věřil jsem, že z nějaké standardky dokážeme udeřit, bohužel se nám to nepovedlo. Bod ale musíme brát.

V úvodu druhého poločasu jste se dostali do dalšího nebezpečného protiútoku. Nešla ta konkrétní situace, nebo i nějaké podobné, například vyřešit více kombinačně?

Po tom, co v deseti běháte proti soupeři s tak obrovskou kvalitou na míči, je to těžké. Dánové si sice nevypracovali stoprocentní šance, to ale vyplynulo spíše z naší dobré organizace hry. Nepustili jsme je tam, i když obléhání z jejich strany bylo enormní. Jsem strašně rád za to, jak se tým semkl po červené kartě. Dohráli jsme to na výsledek, který je nakonec zlatý.

Rostla s přibývajícím časem důvěra týmu, že by se to i v deseti mohlo povést?

Týmu věřím od začátku, co jsme se sešli. Věřil jsem tedy v to, že ten výsledek uválčíme takový, abychom měli tři body.

Po třech zápasech máte na kontě jen dva body, jaké jsou vyhlídky do budoucnosti?

Když získáme patnáct bodů, myslím si, že postoupíme. Ať už z prvního, nebo druhého místa.

Je to reálné?