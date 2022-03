Ibrahimovic je skvělý člověk a pohodář! Český gólman vypráví o Švédsku a o setkání s tamní ikonou

Tím, že mám v Česku firmu, po konci kariéry jsem se začal věnovat jí. Koncem prosince se mi naskytla možnost, jít do Prostějova trénovat gólmany. Využil jsem ji, firma šla tedy zase trošku stranou. Snažím se teď věnovat co nejvíc fotbalu. Po roce odpočinku od profesionální fotbalu jsem nadmíru spokojený.

Spokojený musíte být i s kariérou. Chytal jste krajský přebor za Veselí nad Moravou, přidělával jste si tesařinou. Odjel jste na zkušenou do Mjälby, vrátil jste se se smlouvou a vstoupil do velkého fotbalu.

Byla to střela do prázdna, jel jsem do země, do prostředí, které jsem neznal. Neuměl jsem žádný jazyk, ani anglicky. První půlrok byl strašně těžký. Seděl jsem v kabině, nevěděl jsem, co po mně chtějí. Naštěstí tam byl se mnou český záložník Pavel Zavadil. Podávali jsme dobré výkony, kabina nás brala, přestože jsme se spoluhráči moc nekomunikovali. Měl jsem ale potom švédskou přítelkyni, švédsky se nyní domluvím plynule. Pamatuju si, že zkouška měla původně trvat čtrnáct dnů, ale už po třech mi trenér oznámil: Mazej domů pro věci a hned se vrať.