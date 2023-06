Mělo to koule, ale potřebujeme být efektivnější, řekl Vitík po Anglii. Teď Lvíčata nesmí prohrát s Německem

Batumi (od našeho zpravodaje) - Vybojovat minimálně remízu. S tímhle cílem půjdou Lvíčata do druhého zápasu na EURO. Kdyby v neděli večer s Němci prohráli, poslední duel ve skupině s Izraelem už by znamenal rozlučku s turnajem. Zato remízou nebo vítězstvím v partii s Německem by se udrželi ve hře o postup do čtvrtfinále. „Věřím v náš tým, už proti Anglii to mělo koule," pravil Vitík na konci čtvrtečního večera v Batumi.