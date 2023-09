Messi může obhájit vítězství v anketě FIFA The Best, v nominaci je 12 fotbalistů

Messi v Kataru dovedl Argentinu ke světovému zlatu a cenu FIFA získal již na konci února. Federace tehdy zohlednila úspěchy za rok a půl, tedy od léta 2021 do světového šampionátu. Celkově může šestatřicetiletý špílmachr anketu FIFA ovládnout už poosmé, čímž by opět vylepšil vlastní rekordní bilanci. Název The Best nese anketa od roku 2016.