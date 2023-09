Moře gólů, nóbl post i pomsty soudruhů. Bican si vystřílel fotbalovou nesmrtelnost

Byl to normální člověk, který hrál velmi dobře fotbal. Památná věta legendárního slávistického brankáře Alexeje Bokšaje sedí na jeho slavného parťáka Josefa Bicana dokonale. „Měl jsem štěstí, že jsem dal nějaký ten gól,“ říkal až moc skromně. Fotbal před ním ani po něm moc lepších útočníků nepoznal: nezastavitelný Pepi nastřílel přes pět tisíc branek, z toho 821 v oficiálních zápasech. Svými kousky ve Slavii či Rapidu Vídeň si řekl o fotbalovou nesmrtelnost, ale osud mu taky pořádně naložil. V pondělí by Bicanovi bylo 110 let, zemřel v prosinci 2001.

Foto: slavia.cz Bude z toho gól? Josef Bican jich nastřílel přes pět tisíc, zářil i v červenobílém dresu milované Slavie.