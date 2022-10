Klasik, který zemřel na hřišti. Slávista Kopecký nahrával Bicanovi a mihl se ve filmu

Zemřel v sanitce, která s ním ani nestihla dojet do nemocnice. Naposledy vydechl v náručí brankáře Františka Pláničky.

Spolehlivý univerzál Kopecký, jenž mohl hrát spojku, záložníka i obránce, patří ke slávistickým klasikům. V milovaném dresu devětkrát vyhrál ligu, pomohl k triumfu v prestižním Středoevropském poháru a víc ligových gólů než on nastřílel jen nezastavitelný Bican.

Narodil se skoro na den přesně půl roku po potopení Titaniku a Rapidu Vinohrady ho nejdřív chtěla odloudit Sparta. Jenže to by neprošlo u otce Kopeckého, velkého slávisty. Ten pak pyšně sledoval, jak jeho Vlasta září vedle Pláničky, Bicana nebo dalšího čarostřelce Antonína Puče.

Před 110 lety se narodil symbol klubové věrnosti VLASTIMIL KOPECKÝ 🔴⚪️❤️ V dresu @slaviaofficial téměř 19 let, 953 zápasů, 715 gólů, 9 titulů a zisk Středoevropského poháru🏆Kopačky legendy máme ve @SlaviaMuseum ⤵️ https://t.co/FizTIW8DST pic.twitter.com/4HbnZMuwpF

Tichý elegán se rozloučil se Slavií v necelých osmatřiceti a pak dělal závozníka nebo osvětlovače na Barrandově. Režisér Bořivoj Zeman, vášnivý slávista, ho na konci padesátých let postavil před kameru v komedii Slečna od vody. Asi vás nepřekvapí, že se nohy komparzisty Kopeckého v prosluněném odpoledni na břehu řeky mazlí s míčem.

Ostatně míč a zelené jeviště v Hlinsku bylo to poslední, čeho se ve svém pestrém životě dotknul. „Vlasta by se nikdy sešívaného dresu nevzdal. I když mu parťáci o přestávce nabízeli, jestli nechce střídat, hrál dál. Já byl zrovna na vojně, a když jsem to četl v novinách, chtělo se mi brečet," vypráví v knize Sešívané srdce dlouholetý slávistický kustod Václav Petrák, dnešní průvodce v klubovém muzeu.