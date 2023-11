Mourinho? Jeho příprava byla neuvěřitelná, říká Jarošík. Divadýlko patří k němu

Mourinho umí hráče oživit. Třeba belgický útočník Lukaku na poslední štaci v Interu trochu pohasínal, ale teď v AS Řím už zase střílí góly. Před dvěma týdny to poznala i Slavia.

Mluvil, ovšem sám věděl, že je to pro mě složité. Bylo mi sedmadvacet, ale stejně jsem se s tím pral. Velký klub, našlapaná soupiska, spousta zápasů… Navíc jsem přišel v hloupou dobu po měsíci pauzy v Rusku do rozběhnuté Premier League. Trenér mě znal a nemusel mě zkoušet, přesto bylo těžké vejít se do základu.

Přímo jeho ne. Sám jsem si dělal poznámky, mám popsaných několik stran s detaily z tréninků. Kdybych trenérovi ukradl jeho deníček, možná by to vypadalo jako v Okresním přeboru, když natěšený Jirka Luňák listoval v poznámkovém bloku kouče Hnátka. (usmívá se)

Mourinha jsem teď hodně chválil, ale v italské lize to momentálně není ono. Určitě chce víc než současné sedmé místo. Zato v Evropské lize má Řím nahráno a jeho postupovou pozici hned tak někdo neohrozí, takže se sestava může trochu promíchat. A Slavia? Po porážce s Plzní má co napravovat, před svými fanoušky potřebuje vylepšit dojem. Mohl by to být zajímavý zápas.