Mourinho poděkoval Trpišovskému. Podle kouče AS hrála Slavia ve druhé půli dobře

Řím (od našeho zpravodaje) - Slávistický kouč Jindřich Trpišovský před vzájemným duelem Mourinha vychválil. Hovořil o tom, jak během jedné dovolené hltal o portugalském velikánovi knihu. Přiznal, že je pro něj největší trenérskou legendou, které se dosud v přímé konfrontaci postavil, a že obdivuje, jak umí pracovat se vztahy v kabině.

Mourinho tahle slova zaregistroval a zahřála ho. Kvůli nim, ale možná i z respektu k Trpišovskému a jiným okolnostem po utkání slávistického trenéra vyhledal. „S panem Trpišovským jsem krátce mluvil. Poděkoval jsem mu za to, jak o mně mluvil na tiskové konferenci,“ přiznal šedesátiletý Portugalec.

Zápas se Slavií se mu díky výhře hodnotil dobře. „Nebylo to pro Slavii jednoduché, když v první minutě inkasovala. To se nehraje dobře nikomu,“ věděl Mourinho. „Hráli jsme s velkou energií, která nám stejně jako intenzita ve druhé půli klesla. Slavia byla ve druhém poločase velice dobrá, což je skvělá zpráva pro naše hráče. Protože víme, že v Praze to bude dobrý a zajímavý zápas,“ dodal.

Řeč se točila ale hodně už směrem k nadcházejícímu ligovému zápasu AS Řím na Interu Milán. Mourinho se vůbec nezabývá tím, že v Miláně bude panovat nevraživá atmosféra proti Romelu Lukakuovi, jenž nyní patří do jeho družiny, ale předtím působil i v Interu. „Je to o nás. Inter je podle mě nyní nejsilnějším týmem v Itálii, proto nás čeká složitý zápas. Ale nebudeme se zabývat ničím jiným než sami sebou,“ nechtěl se úspěšný kouč vrtat v tématu okolo belgického šutéra.