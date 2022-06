Australský brankář utancoval peruánské fotbalisty, soupeři zahodil nápovědu

The dancing goalkeeper sends Australia to the World Cup pic.twitter.com/kguSd4mdYL

"Párkrát mi pohrozil žlutou kartou za to, že se snažím provokovat hráče. Říkal jsem, že to nedělám," uvedl Redmayne.

Po rozhodující penaltě neběžel jásat ke spoluhráčům, ale postavil se vedle branky s divokým výrazem a zaťatými pěstmi a čekal, až k němu dorazí. "Rozhodčí mi při posledních dvou penaltách řekl, že když to chytím, abych nešel slavit, protože to musí zkontrolovat VAR, že se hodně hýbám," líčil gólman s bujarým plnovousem.

"Eddie chytá penalty výborně. Byl to psychologický tah, chtěl jsem je tím střídáním rozhodit," řekl po utkání interkontinentálního play off trenér Graham Arnold. "Nejspíš si říkali: Proč ho tam dávají? Asi musí být dobrý. Možná i proto trefili tyč. Byl to risk, ale vyšlo to," uvedl kouč, který dovedl Austrálii k pátému postupu na MS v řadě. Střídání brankářů prý naplánovali už měsíc před utkáním, ale před zbytkem týmu to drželi v tajnosti.