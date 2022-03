Čechům bude chybět víc Schick než nám Ibrahimovic, odtušil kouč Švédů. Vyzdvihl končící lyžařku Kallovou

Solna (od našeho zpravodaje) - Odpovídal rychle, trpělivě, docela i zaujatě, ale taky mlhavě. Vodopád otázek od domácích žurnalistů přijímal trenér Švédska Janne Andersson s klidem. „Jestli jsem pod tlakem? Každý člověk, který má práci jako já, se musí naučit žít s tlakem. To je přirozené. Soustředím se na to, aby hráči dělali, co měli," odrážel Andersson otázky na pevnost své pozice.