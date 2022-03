Do Švédska i se Zeleným. Může hrát stopera i levého obránce, vyzdvihuje Rada

„Určitě bych to rád zkusil a vidělo by se. Buď bych vyhořel, nebo by si to sedlo," líčil pak s úsměvem pro Sport.cz. „Ale nevybrali si mě a nedá se svítit. Škoda. Každý hráč by se na mistrovství Evropy rád podíval. Ale na druhou stranu trenéra Šilhavého chápu. Kvalifikaci odehrála nějaká sestava a určitou chemii je potřeba v týmu udržet," říkal.