Češi hrají o velký sen i trenérovu židli

Česko hrálo po rozpadu federace na mistrovství světa jen jednou, na přehlídce nejlepších výběrů planety se představilo jen v roce 2006, kdy fanoušky bavila výjimečná generace hráčů. „Koncentrujeme se, co to jde. Hrál jsem na Euru, zažil jsem na něm úspěch, ale světový šampionát je jiný level. Kdyby se to zvládlo, byl by to pro mě největší úspěch v reprezentační kariéře," vyznal se kapitán mužstva Tomáš Souček.