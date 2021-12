Dusno v nároďáku? S trenéry jsme si všechno vyříkali, ujišťuje Fousek. Psychologa neshání

Až do poslední chvíle hráli o druhou příčku za Belgií, aby dosáhli na nasazení před baráží. Nestalo se, také druhý Wales byl nad síly čtvrtfinalistů letošního EURO.

Česká reprezentace je samozřejmě dál ve hře. Baráž začne ve Švédsku, v případě úspěchu by pak zamířila buď do Ruska, nebo do Polska.

Čeští fotbalisté nebudou v baráži nasazeni. Můžou narazit na Itálii, Wales nebo SkotskoVideo : Sport.cz, FAČR

Hmatatelné dusno ovšem nastalo při hodnocení jejího vystoupení ve skupině. Zatímco asistent Jiří Chytrý označil třetí příčku za úspěch a splnění cíle, šéf asociace Petr Fousek netajil zklamání, že mužstvo neskončilo druhé. Hlavní trenér Jaroslav Šilhavý pak jeho slova označil jako náznak nedůvěry a vyzval, aby se pozice trenérů ještě před březnovou baráží vyjasnila.

„První příčka Belgie byla v naší skupině jasná. Zůstával tedy cíl obsadit druhé místo před Walesem. Nedopadlo to, přesto naděje na postup je, i když nás čeká těžká baráž," shrnuje strahovský šéf.

Podle svých slov se snažil atmosféru uklidnit.

„Vyjasnili jsme si to, vyříkali. Každý má svůj pohled, snad i trenéři vědí, o co mi šlo. Také proto, že mají smlouvu s opcí. Pokud mužstvo uspěje, povedou ho i na šampionátu v Kataru. Teď se všichni upínáme už jen k baráži," líčí Fousek.

Sám nedávno zmínil, že třeba Srbové najali před vyvrcholením skupiny psychologa. Všechny rozumné kroky k dosažení cíle mohou být dobré.

„S žádným psychologem nejednáme, nechystáme rozšíření realizačního týmu. Diskutujeme ovšem z pohledu jakéhokoliv kroku, který by mohl být přínosný," poznamenává předseda.

Šilhavý bude hodnotit v lednu i dubnu

Nabízí se samozřejmě otázka, co by se stalo, kdyby reprezentace přes úskalí baráže neprošla. Bývalý předseda svazu František Chvalovský vypustil spekulaci, že nové vedení FAČR by mohlo národní tým svěřit Ivanu Haškovi, o reprezentaci by se pak měl starat i internacionál Vladimír Šmicer.

„Další postup máme přesně daný. V dubnu proběhne celkové hodnocení kvalifikace. Trenér Šilhavý je pak pozvaný již na lednový výkonný výbor, aby zhodnotil skupinu. V dubnu si sedneme a řekneme si - pak uděláme závěr," avizuje Fousek.

Věřím, že tam nebudeme jenom do počtu, říká o losu Ligy národů trenér Jaroslav ŠilhavýVideo : Sport.cz, FAČR

Rozruch vzbudil i vedoucí reprezentace Tomáš Pešír, který se z titulu televizního experta pustil do kritiků národního týmu.

„Interně jsme o tom diskutovali. Pouštět se do kritiky Ládi Vízka nebylo na místě, tak jsme si to i řekli. Přijali jsme interní opatření, tím je to zatím uzavřené," říká Fousek.

Vystoupení reprezentace za dobu od svého letního nástupu do funkce nicméně považuje za úspěšné.

„Čtvrtfinále ME nám závidí kdekdo. Bonusem pak je Liga národů s Portugalskem, Španělskem a Švýcarskem. Krásný a přitažlivý los s Cristianem Ronaldem... Těžká skupina, přesto věřím, že nám také skýtá možnost udržet se a nabídnout fanouškům takové zápasy opakovaně," doufá Fousek.